ВСУ отменяют миссии с дронами после замедления Starlink

Украинским военным пришлось отменить некоторые миссии с дронами из-за перебоев связи на фоне ограничения работы терминалов американской спутниковой связи Starlink.

На ситуацию обратили внимание пилоты. Они заметили перебои связи с БПЛА длительностью от 10 до 20 секунд.

"Замедление повлияло на возможности Украины проводить удары средней дальности, а также использовать дроны-перехватчики для противодействия ударам дальнобойных ракет", - пишет газета The Telegraph.

Кроме того, украинские дроны стали легкой мишенью для российских военных.

Ранее компания Starlink ограничила доступ к спутниковому интернету для ВСУ. В Киеве заявили, что не получали никаких предупреждающих сообщений. Ограничение распространяется на "военный пакет" услуг StarShield и установлено на скорости 100 км/ч.

Предприниматель Илон Маск отметил, что спутниковая связь предназначена лишь для гражданских и оборонительных целей.