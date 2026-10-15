Трамп предложил расстреливать госслужащих за утечку информации

Президент США Дональд Трамп рассказал о наказании для тех, кто сливает секретную информацию в СМИ.

за разглашение секретной информации следует расстреливать, сказал глава государства на предвыборном митинге в Аризоне, сообщил телеканал NBC News.

"Тех, кто разглашает секретную информацию, следует расстрелять <…> С теми, кто сливает информацию, нужно разобраться очень и очень жестко. На мой взгляд, они - отбросы общества", - сказал Трамп журналистам после выступления на митинге в штате Аризона.

По данным телеканала, Трамп в своей речи намекал на утечку информации о воздушных ударах США и ударах по ядерным объектам Ирана. Слив оказался у телеканала CNN и газеты The New York Times.