"Мы с Леонтьевым умирали...": Крутой публично рассказал, что сделал Басков

Сегодня, 15 октября, круглую дату отмечает "золотой голос России" Николай Басков. Ему исполняется 50 лет. По такому случаю одним из первых его поздравил композитор, продюсер Игорь Крутой.

Для начала он отметил, что 50 лет совершенно "не стыкуется" с тем, как себя ведет "натуральный блондин", у которого будто до сих пор продолжается юность. Кроме того, в своем официальном телеграм-канале Игорь Крутой вспомнил, что уже более 20 лет знает Николая Баскова, и особенно отметил его юмор.

"Лучезарней человека я не встречал и однажды, нарвавшись на заре туманной юности на юмор Коли, от которого мы с Валерием Леонтьевым умирали весь достаточно длинный перелет, сложилось впечатление, что это был разовый всплеск, но… С того дня прошло уже более 25 лет и импровизирующий юмор Баскова похож бездонный колодец…" - отметил Крутой.

Однако случались в жизни артиста и такие события, когда ему было не до смеха. "Коля очень тяжело пережил смерть своего отца Виктора… Он обожествляет маму и, по совместительству, мою подругу-красавицу Леночку…" - сообщил композитор.

В заключение Игорь Крутой обратился к имениннику с пожеланиями. "Дай Бог Юбиляру классных новых программ, талантливых песен, здоровья, прекрасного голоса на долгие годы, аншлагов и… Любви! С Юбилеем, мой младший Друг!" - пожелал Крутой.

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