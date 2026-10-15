Подлодка "Новосибирск" провела пуск "Калибра": огневая мощь поражает

В Тихом океане прошли масштабные учения с пуском крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". В ходе маневров атомный подводный крейсер "Новосибирск" продемонстрировал колоссальную огневую мощь.

Экипаж субмарины выполнил пуск "Калибра", который преодолел расстояние свыше 1200 километров и в строго назначенную секунду ликвидировал заданную мишень на камчатском военном полигоне Кура.

Кроме того, были отработаны действия по уничтожению корабля условного противника. Крылатая ракета "Оникс" безошибочно настигла морскую цель на дистанции более ста семидесяти километров.