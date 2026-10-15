Губин послушался Пугачеву, и у него все пошло наперекосяк

Андрей Губин завершил карьеру, находясь на самом пике. Исполнитель хита "Девушки как звезды" закрылся от мира и несколько лет не появлялся на публике.

А ведь он был некогда одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако певец давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. Как утверждает сам Губин, он страдает от страшных болей и ему не до концертов.

И все же время от времени исполнитель появляется на публике и даже общается с журналистами. Так, он сообщил о совете от Аллы Пугачевой, который он решил применить на практике, но все пошло наперекосяк.

"Пугачева говорит: "Я иногда сочиняла под рюмочку". Я думаю, прислушаемся к совету старшего поколения. Сел за фортепиано, налил 50 граммов водки, долбанул. Начал играть — ничего не сочиняется. Я думаю: "Нет, ну путь не для меня". Потому что лично я, когда выпиваю, то упрощаюсь", - заявил Губин "КП".

Певец предпочитает ясность ума. "Я под алкоголем не написал ни строчки. А ежедневное принятие алкоголя, конечно, вредит творчеству. Творчество — это душа, а алкоголь ее прибивает", - заключил артист.

Напомним, много лет назад у Губина начались страшные боли в лице, певцу даже пришлось оставить работу и заняться здоровьем. Как впоследствии рассказывал сам исполнитель, он перебрал множество вариантов лечения, но все они оказались бессильны. Губин назвал диагноз: левосторонняя прозопалгия. Из-за своей неизлечимой болезни артист не может выступать, как прежде.

Однако скандально известный психолог Вероника Степанова считает, что у артиста совершенно другой, куда более тяжелый и печальный, диагноз. "У Губина параноидная шизофрения и его давным-давно надо госпитализировать", - утверждала она.

По ее мнению, певец не смог вовремя сепарироваться от родителей и до сих пор пребывает в состоянии маленького мальчика. А теперь же, по словам Степановой, артист и вовсе стал "старичком".

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