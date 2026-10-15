Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, предложение было озвучено в ходе переговоров представителей Вашингтона с европейскими политиками в Майами. Предлагалось несколько вариантов разморозки российских активов, включая задействование нового финансового инструмента под контролем Вашингтона.

Однако, пишет газета, европейцы отказались последовать предложению Соединенных Штатов, хотя механизмы разблокировки активов и их использования по-прежнему находятся на повестке.

Ранее источники утверждали, что США и Европа разработали новый мирный план по Украине из пяти пунктов. Один из пресловутых пунктов предполагает отмену части санкций, введенных в отношении России. Однако в Кремле подчеркивали, что вокруг украинского урегулирования слишком много "газетного шума", многое из которого не соответствует действительности.

Между тем секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что коллективный Запад заморозил около 590 миллиардов долларов, принадлежащих России и другим странам. Политик выразил уверенность в том, что "все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе".