Гарри до дрожи боится Меган Маркл: жена загнала принца под лавку

История принца Гарри и Меган Маркл многим казалась сказкой. Простая девушка стала женой сына короля, и жили они долго и счастливо. Но, на деле все оказалось совсем не так.

Люди из близкого окружения герцога и герцогини стали замечать, что Гарри при появлении жены меняется в лице и замолкает, ведет себя словно напуган. Королевский биограф Анджела Левин уверена, что принц действительно живет в страхе, он боится Меган Маркл.

По словам Левин, герцог Сассекский нервничает в присутствии жены. Он пытается скрыть свои чувства, но жесты выдают все эмоции принца.

"Хорошо известно, что Меган восхитительна, если вы не говорите то, что она не хочет слышать. Если же вы взболтнули лишнего, она становится страшной в своем гневе. Я думаю, что Гарри боится ее из-за того, как он смотрит на нее. Он замолкает, если она хочет поговорить с кем-то до него, он отступает. Он очень нервный. Я думаю, что она командует им, потому что это не тот Гарри, которым он был несколько лет назад", — с горечью рассказала биограф.

Ранее принц и сам признавался, что в их союзе Маркл главная. Гарри готов выполнять любую просьбу Меган и не скрывает этого.

"Он сам сказал: "Что Меган хочет, Меган получает". Это трагедия, потому что я думаю, что он позволяет ей говорить и делать то, на что любой другой сказал бы: "Нет, это не так, ты неправа"", — посетовала Левин.