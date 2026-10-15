Российское дизельное топливо может поступить в Соединенные Штаты в кратчайшие сроки. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников New York Post, дизельное топливо по договоренности, достигнутой президентами двух государств, может оказаться в США до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин заявил ТАСС, что дизельная сделка может стать перспективным прецедентом того, как могут быть отменены или приостановлены санкции. Как напомнил полушутя омбудсмен, в советские времена ходила частушка: "Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле". Шохин отметил, что хотелось бы для дизельной сделки такой же концовки, как в этом стишке.

Тем временем основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что позиция киевского режима по договоренности Вашингтона о поставках дизельного топлива из России вызывает беспокойство. Предприниматель в соцсетях согласился с постом одного из пользователей о том, что Вашингтон стремится стабилизировать цены на топливо, но в президента США за это "всадили нож".

Для России дизельная сделка может оказаться весьма перспективной. Вице-премьер Александр Новак допустил, что к концу 2026 года наша страна благодаря этому соглашению нарастит экспорт дизеля до 3,5 миллиона тонн в месяц и займет 10% мирового рынка.