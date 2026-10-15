На могиле Анастасии Заворотнюк появились свежие цветы и игрушки: мало кто помнит про эту важную дату

Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Сегодня могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд, хоть там и нет памятника из дорогого камня. Родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели и гортензии в кадках, а в центре расположили букеты, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и цветах.

Сейчас же журналисты, побывавшие на Троекуровском кладбище, обратили внимание, что на могиле Анастасии Заворотнюк обновили букеты, появились игрушки. Как утверждает "КП", таким образом вдовец, фигурист Петр Чернышев, и близкие актрисы отметили важную семейную дату - 18-летие со дня венчания.

Красивая церемония прошла в Крыму, в храме Воскресения Христова в Форосе. Гости прилетели из Москвы — родители, дети Анастасии, близкие и друзья. Это место было выбрано не просто так. Форос актриса полюбила за несколько лет до венчания. Она раньше часто отправляла туда на отдых сына и дочь.

У Майкла была предрасположенность к астме, и по рекомендации докторов его каникулы проходили в благоприятном климате. Потом Заворотнюк говорила, что организм детей Крым оздоровил и укрепил, а она полюбила эти места.

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