В ЕС задумали обложить санкциями российских спортсменов

В Евросоюзе планируют очередное ужесточение антироссийских санкций, на этот раз — в виде ограничительных мер против спортсменов из России.

Как уточнили источники Politico, европейские политики обсуждают варианты ограничения доступа российских спортсменов к международным соревнованиям. Спортивные федерации, которые допускают атлетов из России к состязаниям под своей эгидой, предлагают наказывать отменой финансирования.

Финансовый рычаг предлагается задействовать и против медиакомпаний, которые транслируют выступления российских спортсменов.

Наконец, в числе антироссийских инициатив значится полный запрет выдачи виз атлетам из России, в том числе для участия в международных соревнованиях.

С визовыми ограничениями российские атлеты сталкиваются нередко. В частности, власти Нидерландов решили отказать в визах лидерам нашей женской сборной по гимнастике, чтобы олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова не могли приехать на чемпионат мира в Роттердаме.

Летом 2026 года провернуть такой визовый трюк с российскими спортсменами и тренерами пытались власти Хорватии. Однако на фоне громкого общественного возмущения отдельных россиян все же впустили в страну для участия в чемпионате Европы в Загребе.