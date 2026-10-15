Одиннадцатиклассников не коснется: детали перехода на новый образовательный стандарт

Новый образовательный стандарт для старшей школы не коснется учеников, которые пойдут в 11-й класс в 2027 году. Об этом рассказали в четверг, 15 октября, в Министерстве просвещения России.

Ведомство уточнило, что первыми на новый стандарт перейдут десятиклассники. Одиннадцатиклассники в 2027/28 учебном году продолжат учиться по действующему стандарту.

Как напоминает РИА Новости, главная особенность нового образовательного стандарта — возможность изучать предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

Ранее эксперт Министерства просвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщал, что образовательные программы для старшеклассников актуализировали в соответствии с достижениями современной науки. Вместе с тем сделан упор на практическую составляющую предмета.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) рассказали, что структура и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году не изменятся по девяти предметам. Однако запланированы и изменения.