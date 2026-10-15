Что известно об атаке на Рязанский НПЗ

В ходе массированной атаки БПЛА в Рязанской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, повреждения получили склад и автомобили на территории другого предприятия, сообщил губернатор Павел Малков в MAX.

По предварительным данным, пострадавших нет. Идет оценка ущерба, на месте работают специалисты. Подробности о масштабах разрушений пока не приводятся.

Ночью Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников. Жителям рекомендовали взять запасы еды, воды, документы, ценные вещи и лекарства и укрыться в помещении без окон.

В Октябрьском и части Советского районов Рязани в школах и детских садах были отменены занятия, открыты дежурные группы. В Рязанском государственном университете имени Есенина также отменили несколько занятий.