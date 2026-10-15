ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку терактов в России

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Швеции в Псковской области.

Установлено, что мужчина ранее на контрактной основе проходил военную службу в запрещенной в России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов. Он принимал участие в боевых действиях против ВС России.

Затем иностранец под легендой вступления в ряды российской армии приехал в нашу страну и начал подготовку диверсионно-террористических актов на военных объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы. Решается вопрос о возбуждении дел об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также по статье о наемничестве.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили атаку дронов на военный аэродром в Воронеже.