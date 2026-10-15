"В кадре и за кадром — абсолютно два разных человека": известная артистка рассказала о контакте с Дмитрием Шепелевым

После смерти певицы Жанны Фриске ее избранник Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни. Но сейчас телеведущий сделал исключение и вышел из тени.

Шоумен принял участие в съемках нового экстремального телепроекта. Кроме него, среди героев оказались артисты Марго, Сергей Ашихмин, Птаха и Ганвест, телеведущий Владимир Маркони, актриса Надежда Сысоева, блогеры Николай Сердюков, Егорик, Полина Трубенкова и Назир Кишуков. Также участниками шоу стали и обычные люди.

Им пришлось столкнуться с самыми разными испытаниями. "Чувствую себя не в своей тарелке, ведь никогда не спал на земле и не жил в коммунальной квартире, зато научился бессовестно выпрашивать еду", - признался Дмитрий Шепелев.

Интересно, что телеведущий произвел негативное впечатление на певицу Марго. Артистка отметила двуличие шоумена, передает Starhit. "В обычной жизни стараюсь убирать негатив, который портит мою ауру, а у меня ведь позитивное творчество. Здесь с этим непросто. Например, Дима Шепелев в кадре и за кадром — абсолютно два разных человека. Он меня сильно удивил еще и тем, что может повысить голос на женщину", - поделилась певица.

Отметим, что на протяжении многих лет о том, какой неоднозначный человек Дмитрий Шепелев, говорил его неудавшийся тесть, отец Жанны Фриске Владимир Борисович. Мужчина очень обиделся на шоумена после того, как тот забрал сына певицы себе и не позволяет с ним видеться родным артистки. Папа Жанны неоднократно обращался к Шепелеву и лично и через СМИ с просьбой дать возможность встретиться с внуком, но тот так и не сжалился.

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