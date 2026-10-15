Сделайте это и дачные яблоки пролежат всю зиму

Зимние сорта яблок обычно созревают к середине осени. Чтобы лакомиться зимой свежими яблочками из собственного сада, а не только вареньем, надо их правильно собрать.

Если видите, что в день сами по себе падают по 5-6 яблок, значит пришла пора сбора урожая. И тут соблюдаем главное правило – яблоню нельзя трясти. Снимать плоды надо вручную, срывая с ветки каждое яблочко. Плодоножку отрывать нельзя, не то яблоко быстро испортится. И не бросайте собранный урожай на землю, а аккуратно складывайте, чтобы не побить. Опытные садоводы советуют не лезть сразу на верхушку, а начинать собирать плоды с нижних веток и только в сухую погоду.

Когда яблоки в сборе, рассортируйте их. На хранение подойдут только полностью здоровые плоды, без единого "синячка", вмятинки и царапинки. Яблоки разных сортов положите отдельно, потом и их тоже надо будет отсортировать по размеру. И не мойте их перед зимовкой, иначе они долго не проживут.

Хранить яблоки можно в ящиках или коробках, раскладывая вверх плодоножками. Не возбраняется складывать их в два или три слоя. Правда, в этом случае, если заболеет одно яблочко, другие легко могут заразиться.

Лучше плоды хранятся, когда каждый обернут пищевой бумагой, газетой или салфеткой. Укладывать их нужно также рядами, плодоножкой кверху. Можно положить "голые" яблоки в коробку с опилками, мхом или стружкой, но на расстоянии друг от друга.

Прекрасно сохранятся яблоки в таких ящиках в погребе. Если никакого подвала нет, создайте для них идеальные условия: температуру воздуха около нуля градусов, а влажность – 85-95%. При более низких показателях они засохнут, а при высоких – начнут подгнивать.