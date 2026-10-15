Россиян предупредили о многоступенчатых мошеннических схемах обмана детей

Мошенники, обманывая детей, используют многоступенчатые схемы для выманивая персональных данных и доступа к деньгам родителей. Об этом рассказал в четверг, 15 октября, первый заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД Сергей Калинин.

Как уточнил Калинин в интервью РИА Новости, исходной точкой для развития мошеннической схемы обычно является контакт с ребенком с целью продиктовать код из СМС, отправить геолокацию либо перейти в чат под предлогом получения неких игровых подарков.

Далее мошенники вступают в диалог с ребенком под видом сотрудников правоохранительных органов и спецслужб — они запугивают потенциальную жертву уголовной ответственностью и под предлогом "спасения" требуют срочно выполнить определенные действия. Доверчивых детей таким образом вынуждают найти родительские сбережения и ценности, а затем передать их курьеру.

Чтобы обезопасить россиян от мошеннических происков, власти продолжают совершенствовать законодательство. В третьем пакете мер против мошенников предлагается открыть единую базу участников мошеннических схем, ограничить распространение сим-карт и учредить единую платформу согласий на "Госуслугах".

Бдительность россиян крепчает, многие не поддаются на уловки мошенников и даже умудряются обвести преступников вокруг пальца. 77-летний житель Тольятти обхитрил злоумышленников, которые пытались выманить у пенсионера сбережения.