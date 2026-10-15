Светлана Зейналова, воспитывающая особенную дочь: "Каждый день погружаюсь в странные сны, где я счастлива, мои дети еще маленькие и Саша здорова"

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает дочерей Александру и Веронику. Старшая наследница звезды ТВ имеет серьезные проблемы со здоровьем - девочка вскоре после рождения перенесла операцию на сердце, а позже ей поставили диагноз аутизм.

Отметим, что телеведущая воспитывала Сашу одна. Отец девочки ушел из семьи, когда узнал о ее диагнозе. По мнению ведущей, мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации. В тот момент Светлана осознала, что многие бытовые вопросы за нее на протяжении нескольких лет решал муж, например, оплачивал коммунальные счета.

И хотя экс-супруг продолжает общаться с Александрой, но одно телеведущая уяснила на всю жизнь: нельзя надеяться ни на кого, кроме себя, ведь помощь и поддержка могут испариться в одночасье.

А теперь Зейналова в своем официальном телеграм-канале рассказала о "переломе души". "Каждый день я погружаюсь в странные сны, где я счастлива, молода, мои дети еще маленькие и Саша здорова… Эти сны похожи на реальность, как будто я упала в прошлое, в самый лучший момент", - рассказала ведущая.

Она призналась, что так хорошо себя в них чувствует, что не хочет просыпаться. По мнению Зейналовой, эти сны указывают на то, что дети выросли и следует переходить на новый уровень общения с ними. "Я как будто прощаюсь с прошлым, погружаясь в него как в параллельную реальность, в которой мне уже никогда не быть. Я могу только вспоминать", - заключила ведущая.

Напомним, у Светланы Зейналовой есть вторая дочь Вероника. Ей восемь лет. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, сестры прекрасно общаются. Лидером в этих отношениях является младшая дочь Зейналовой, которая растет настоящей непоседой. Александра же с успехом окончила школу и в прошлом году поступила в колледж. Теперь она изучает графический дизайн.

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