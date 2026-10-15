Соединенные Штаты не остановятся на соглашении по дизельному топливу и заключат с Россией новую сделку. Такое мнение высказал в четверг, 15 октября, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью Financial Times, "вопрос будет в том, когда произойдет следующее соглашение, и все эти соглашения — дизельное топливо, возможно, следующим будет соглашение по газу".

Зеленский признался, что его волнует финансовый аспект: "Кто получит деньги, кто их потратит и на что? Не на восстановление Украины. Я думаю, что не на поддержку нас".

Политик-шоумен попытался оправдать этим свой отказ прекратить атаки на российские энергетические объекты, заявив, что в случае согласия Москва и Вашингтон активизируют экономические сделки, а это, по выражению Зеленского, обеспечит больше денег "военной машине Путина".

Алчность главаря киевского режима и его окружения уже вызывает отторжение на Западе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что "Украина уже кричит, что у нее нет денег", хотя совсем недавно был согласован огромный кредит от Евросоюза на 90 миллионов евро. В Германии сочли огромной наглостью требования Зеленского выделить Киеву еще больше денег.

The Spectator полагает, что испорченные отношения Зеленского с президентом США Дональдом Трампом восстановлению не подлежат, во всяком случае до завершения выборов в Конгресс. К такому выводу журналистов привели резкие высказывания предводителя киевского режима, который прежде пытался себя сдерживать из страха лишиться американской поддержки.