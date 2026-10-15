"Дима получил семью, а она — славу": Костенко цинично ударила Бузову по самому больному

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился.

Бузова тогда публично рассказала о расставании, назвав Костенко разлучницей. Певица говорила, что крах брака стал для нее полной неожиданностью. Много лет Ольга не могла оправиться после разрыва. После пережитого потрясения она до сих пор не встретила человека, которому смогла бы довериться.

Анастасия и Дмитрий за это время стали многодетными родителями. В паре царит любовь и взаимопонимание. Супруги приняли участие в шоу "Ставка на любовь", которое снимают на Бали. В первой же серии Костенко пустилась в откровения и заявила, что закрутила роман с футболистом, зная, что у него уже есть семья. Более того, модель утверждает, что певица намеренно строила из себя жертву.

"В наше время выигрывает тот, у кого сильнее пиар. Я понимаю, что имя его бывшей жены будет всплывать еще долго, потому что, прежде всего, это выгодно ее пиар-концепции. Поэтому уже отношусь к этому спокойно. В этой истории каждый получил что хотел: Дима получил семью, его бывшая супруга получила славу", — хлестко ударила Костенко Бузову.

Напомним, что Костенко и Тарасов в браке уже восемь лет. Анастасия родила Дмитрию четверых детей — дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. Младшему наследнику пары всего два с половиной года, но поклонники модели и футболиста осаждают супругов вопросами, когда же они снова пойдут в роддом. Дмитрий и Анастасия намекнули, что это может произойти очень скоро.