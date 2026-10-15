Москвичей предупредили о коварстве осенних антициклонов

Свойственные осени туманы и низкие облака затрудняют прогрев воздуха даже при солнечной погоде. Об этом рассказала в четверг, 15 октября ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как пояснила специалиста, осенние антициклоны коварны тем, что "пока мы внутри ожидаем солнышко, воды и влаги в атмосфере и на поверхности все равно остается много".

Поэтому не стоит удивляться, когда прогнозируется солнечная погода, но утренний туман затягивается за полдень, а при продолжительном тумане дневной прогрев оказывается слабее ожидаемого, цитирует Макарову ТАСС.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал РИА Новости, что первый снег и существенное понижение температуры ожидаются в Москве после 20 октября.

Между тем снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, при этом высота снежного покрова в северных районах Якутии уже достигает 22 сантиметров. Однако, подчеркивали метеорологи, говорить об окончательном установлении зимней погоды пока преждевременно.