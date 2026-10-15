Собянин: Знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет. С 2003 года она работает как Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это один из лучших высокотехнологичных центров в России. В больнице оказывают помощь детям из Москвы и других регионов страны по 36 профилям. Каждый год в медучреждение обращаются около 100 тысяч человек. В клинике широко применяют лапароскопию, выполняют сложнейшие операции, в том числе трансплантацию мягких тканей.

За годы работы получено 49 патентов на изобретения. На базе больницы работают центры тяжелой механической травмы и детской нейрохирургии.