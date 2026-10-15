Вот на какую хитрость пошла Костенко, чтобы Тарасов развелся с Бузовой

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы вместе уже восемь лет. Супруги воспитывают четверых детей. Они смогли справиться со скандалом и невероятной волной хейта, что обрушилась на влюбленных в начале их отношений.

Модель и футболист познакомились, когда Дмитрий еще состоял в браке с Ольгой Бузовой. Тарасов ради новой пассии выставил жену из квартиры, а ее место мгновенно заняла Анастасия. Народ вступился за певицу, коварной разлучнице многие грозили бумерангом. Но годы идут, а Тарасов и Костенко еще сильнее любят друг друга.

Ростовская красавица в шоу "Ставки на любовь" раскрыла, на какую хитрость она пошла, чтобы заполучить в мужья футболиста. Анастасия не стала отрицать, что знала о наличии жены у Дмитрия. Тарасов тогда заверял Костенко, что его отношения на грани разрыва и он готов подать на развод.

"Мы познакомились 1 октября в общей компании, постоянно пересекались. На тот момент у него были сложные отношения: он не жил дома, жил в гостинице и этого не скрывал", — рассказала Анастасия.

Модель спортсмену поверила, но при этом поступила очень мудро. "Когда я поняла, что между нами появилась симпатия, сразу сказала: „Дорогой, я очень рада, но если у тебя ко мне все серьезно — сначала развод“. Он ответил, что как раз этим и занимается и что через месяц их разведут", — похвасталась Костенко.