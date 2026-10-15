В Севастополе выхаживают осиротевшую белобочку: в открытом море дельфиненок не выживет

Персефона ластится к людям и с интересом реагирует на все процедуры. А затем возвращается к своему любимому занятию - скользит у самой поверхности воды, грея брюшко на осеннем солнце.

Анна Туриченко, ветеринар центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море": "Персефоне около 6 месяцев. Она клинически здорова. Она пережила тяжелый стресс в связи с потерей матери. Долгое время у неё наблюдалось в связи с этим нарушение аппетита, но затем всё нормализовалось".

В мае на отмели в Севастополе обнаружили белобочку с детенышем. Самка страдала от острой инфекции и как будто понимала, что побороть болезнь не получится. Поэтому и привела свое потомство к людям.

Дельфинов взяли под опеку специалисты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Организовали полевой лагерь, круглосуточное наблюдение, лечение и строгий карантин – обязательны перчатки и маска, ведь у дельфинов те же болезни, что и у людей.

Персефона содержится практически в естественной среде обитания. Это небольшой загон, сделанный в одной из бухт Севастополя. Здесь даже рыба есть, кефаль пришла. Вот только ловить ее эта белобочка не умеет. Слишком рано потеряла маму и так и не обрела навыки охотника.

Персефона осиротела в 3 месяца. В дикой природе – это верная гибель. Молодые особи обычно зависят от родителей до полутора лет, питаются материнским молоком и приобретают различные навыки. В открытом море она уже не выживет, теперь вся надежда на людей.

Анастасия Постникова, сооснователь центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море": "Здесь не только проблема в том, чтобы научить ее ловить рыбу. Это, во-первых, очень тяжело. Это не просто как в магазин зайти, потому что рыба шустрая, она быстрая, это стратегия охоты определенная. А также еще надо вписаться в социум. Поскольку это совсем маленький ребеночек, то другие дельфины, к сожалению, ее могут запинать и привести к летальным последствиям".

Вне дикой природы белобочки могут жить долго. Например, самкам с кличками Кэлли и Шона из Новой Зеландии было 39 лет. В 80-е годы в Румынии группа таких дельфинов выступала более 13 лет. Но это скорее единичные случаи. В отличие от неприхотливых афалин, белобочки требуют к себе особого подхода.

Анастасия Постникова, сооснователь центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море": "Они очень не стрессоустойчивые, то есть все должно быть медленно, постепенно и очень взвешенно. Если мы говорим про маленького дельфиненка, то это действительно первый вообще в России случай, когда выкармливается дельфин белобочка и взращивается в условиях как раз искусственных у специалистов".

Скрасить одиночество Персефоне помогает сосед – взрослый самец Персей. Ему уже больше 10 лет. Его вылечили от инфекции, но уходить в открытое море дельфин отказался. Даже рыбу не ловит. То ли возрастные отклонения, то ли банальная лень, как никак пенсионер, а тут практически санаторные условия.

Сейчас Персефону и Персея готовят к зиме. В рационе больше жирной рыбы, чтобы и у дельфинов увеличивалась жировая прослойка. Параллельно специалисты центра ищут дельфинарий, в котором животных согласятся принять на время холодов.