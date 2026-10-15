Нарушение Украиной прав человека обсудили на неформальном заседании ООН. Встречу инициировала Россия, сделав акцент на преступлениях киевского режима против пленных и мирного населения. В прифронтовой зоне боевики создали сеть секретных тюрем, где применяют физическое и психологическое насилие. Правозащитники не имеют туда доступа. Как отметил наш постпред Василий Небензя, Запад уклоняется от фиксации "неудобных" фактов.

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Место, где царят беззаконие и садизм, а у палачей развязаны руки. Представитель российского МИД называет вещи своими именами, рассказывая об украинских секретных тюрьмах. О существовании пыточных казематов на Западе не просто догадываются, а достоверно знают, но лицемерно именуют застенки транзитными лагерями. Российским пленным первым делом сообщают: теперь они в абсолютной власти карателей. Участникам заседания показали интервью со свидетельствами звериной жестокости ВСУ.

"Начинают стрелять ему в ноги, в руки. Он упал, пацан. И один из них, этот младший, стреляет ему в голову. А этот старший ему говорит, типа, зачем, я хотел, чтобы он помучился".

Некоторые рассказы настолько шокируют, что давать их в эфир нельзя. Бандеровцы морят голодом, пытают, проводят варварские псевдомедицинские манипуляции, устраивают ад родственникам пленных. Например, шантажируют и требуют совершать теракты в России.

Родион Мирошник, посол России по особым поручениям: "Уверен, что все сказанное мной не является новостью для тех, кто прикладывает максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы не допустить честных расследований и вскрытия неприглядного, но истинного лица украинских извергов. Мы требуем, чтобы приведенные, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольных киевскому режиму территориях, приложили максимум усилий для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных".

Так называемые цивилизованные страны намеренно искажают истинное положение дел. Вместо фиксации чудовищных преступлений украинского режима выдвигают необоснованные обвинения против Москвы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя: "Такое положение вещей является следствием массированной информационной кампании, проводимой западными спонсорами конфликта. Западные страны не могут признать, что руководят, спонсируют и обеляют режим, совершающий самые страшные преступления, демонстрируют избирательную "глухоту" и двойные стандарты".

Но если не замалчивать бесчеловечные деяния киевской хунты, поставлять оружие Украине и финансировать собственный ВПК будет затруднительно.

Василий Небензя: "А потому эту срежиссированную дезинформационную кампанию им приходится продолжать. В эту деструктивную деятельность, к сожалению, оказалась втянута и Всемирная организация, которая своими якобы независимыми докладами дополняет угрюмую картину демонизации России. Так замыкается порочный круг замалчивания, круговой поруки и абсолютной безнаказанности".

Вот и на это заседание не явился один из докладчиков - помощник генсека ООН по правам человека. У него якобы не нашлось времени. Москва несмотря ни на что продолжит добиваться, чтобы подлинная картина происходящего стала достоянием всего международного сообщества.