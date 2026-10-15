Певец Александр Розенбаум сообщил об уходе

В этом году Александр Розенбаум отметил круглую дату. Прославленному артисту исполнилось 75 лет, однако его форме можно только позавидовать.

Причем, не только физической, но и рабочей. Так, с 14 октября по 8 ноября певец даст 20 концертов в театре Российский армии, приуроченных к его юбилею. На протяжении трех часов исполнитель будет находиться на сцене один.

В новом интервью знаменитый артист не стал скрывать, что выдержать такой график ему помогает режим, которого он придерживается уже много лет.

"Я всю жизнь пою вживую, не знаю, что такое "фанера". Гитара моя весит немало. И мне хватает "физики" на переезды... Ты не можешь такую работу сделать без режима. Связки требуют восьмичасового сна. А если его не будет, то связки немножко будут похуже. Это меня не устраивает. Голова моя должна работать ясно и светло. Я не ушитый, не уколотый, не кодированный, я нормальный", - сообщал артист.

А еще его стимулирует любовь зрителей. Причем, высказал мнение Розенбаум, и артист должен демонстрировать им ответное чувство. Если же этого не происходит, значит надо уходить, передает Teleprogramma.org.

"Если люди видят, что к ним относятся как к родным, близким, а зрители не просто родные и близкие, они тебе жизнь дают. Если у тебя не будет зрителя, любящего тебя, идущего к тебе, прощающего тебе многие вещи, то тебе абсолютно делать нечего на сцене, можешь уходить или выступать где-нибудь на заказниках, обеспечивая себя материально", - отрезал певец.

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