Погода в России: снег на востоке, +30 на юге. Москва тоже удивит

На востоке России зима началась в середине октября. Там уже выпал снег, который пришел вместе с циклоном. Больше всего досталось Хабаровскому краю: в ряде районов выпало до 40 сантиметров снега. Из-за сильных осадков авиасообщение с северными районами Хабаровского края временно приостановлено.

В Магадане погодные условия осложняет сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Якутии температура в ночные часы уже достигала минус 30 градусов. Там наступившим холодам радуются коровы, с удовольствием купаются в холодной воде со льдом.

На юге России - почти летняя жара. Буквально несколько дней назад в Сочи зафиксировали плюс 30, сегодня в городе - до 24 градусов тепла. В Москве в ближайшие два дня потеплеет до 16-17 градусов. По прогнозам синоптиков, в столице будет переменная облачность без дождей, местами туман.