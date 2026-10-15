Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное американским лидером Дональдом Трампом прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В интервью Financial Times украинский главарь заявил, что удары по НПЗ, которые были приостановлены на два дня, возобновлены.

"Запрет на удары по НПЗ снят. С этим покончено", - сказал он.

Зеленский также раскритиковал решение Трампа заключить дизельную сделку с Москвой. Он также обвинил Вашингтон в ограничении передачи разведданных и связал перебои в работе Starlink с политическим давлением.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод в Рязани.