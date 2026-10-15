Николай Басков окатил из огнетушителя членов администрации президента

Сегодня, 15 октября, Николай Басков отмечает юбилей. "Натуральному блондину" исполнилось 50 лет. По такому поводу Надежда Бабкина рассказала историю, которая случилась с "золотым голосом России".

"С Колей Басковым мы дружим больше половины его блистательной жизни. Не подружиться с ним нельзя, потому что Коля — солнечный человек! Рядом с ним так тепло и хорошо становится на душе!" - заявила Надежда Бабкина в своем официальном телеграм-канале.

Она отметила, что за годы дружбы у них было много приключений и "всяких случаев". Об одном из них Надежда Бабкина рассказала подробно. Однажды Николай Басков около полуночи приехал на "очередной сабантуй" к Буйновым. Кто-то попросил артиста выступить с речью. "Натуральный блондин" не растерялся и, по словам Бабкиной, "сам от себя начал входить в раж".

"Я сразу поняла, что добром это не кончится. Баскова просто несло от счастья, и он, кажется, сам не контролировал собственных действий. А все вокруг радуются, смеются: вот, мол, какой Колька заводной и веселый! Я же, увидев, что Коля начал размахивать огнетушителем над головой, решила готовить пути к отступлению", - отметила "казачка Надя".

Ее опасения подтвердились. В какой-то момент огнетушитель сработал. Он окатил пеной как столы, так и гостей, среди которых, между прочим, оказались члены администрации президента. Николай Басков испугался, потому что привел огнетушитель в действие случайно. "Меня теперь больше не позовут на кремлевские концерты?" - с тревогой спросил "золотой голос России".

"Ребята из администрации", как назвала их Бабкина, отнеслись с инциденту с юмором и ответили, что позовут Баскова на День пожарного. После этого певец лично обзвонил всех, кому причинил неудобства, и извинился. "Ну как можно на него обижаться? Да никогда в жизни!" - заключила артистка.

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