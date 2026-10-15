В ночь на четверг, 15 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем "Макс"-канале, зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, мобильные огневые группы ВС России перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 БПЛА самолетного типа.

Из-за обломков украинских беспилотников, упавших на территории завода, вспыхнул пожар.

Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что давал указание ВСУ не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако теперь запрет отменен: "С этим покончено". Утративший легитимность президент Украины недоволен дизельной сделкой Москвы и Вашингтона, утверждая, что это подпитает "военную машину Путина".

На этом фоне штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн заявил в соцсетях, что Зеленскому пора "перестать играть роль современного Черчилля". Отставной военные призвал предводителя киевского режима отказаться от власти и отправиться в добровольное изгнание, если он хочет избежать суда за свои преступления.