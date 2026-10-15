Заявления главаря киевского режима о том, что украинская армия перестала получать от западных партнеров разведывательные данные, могут оказаться уловкой. Такую версию высказал источник в европейских дипломатических кругах.

По словам собеседника The Washington Post, Зеленский заинтересован в создании впечатления, будто Украина перестала получать сведения иностранной разведки, поскольку его окружение, настроенное против США, продвигает этот нарратив.

Не исключено также, продолжает источник, что Вашингтон действительно поставил на паузу обмен разведданными, поскольку хозяин Белого дома Дональд Трамп ищет рычаги давления на Зеленского.

При этом The Times пишет, что Соединенные Штаты не просили Великобританию приостановить передачу разведданных Украине. Источник в НАТО также рассказал газете, что нет никаких признаков прекращения обмена такой информацией.

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев, которого цитирует ТАСС, предположил, что Зеленский и руководство ВСУ пытаются списать плохую организацию системы противовоздушной обороны (ПВО) на непредоставление Западом разведывательных данных о запусках российских ракет. В Киеве утверждают, что без сведений от западных разведок ракеты ВС России остаются незамеченными буквально до появления над украинской столицей. Однако Ивлев напомнил: у ВСУ с советских времен остались комплексы С-300 — их локаторы кругового обзора позволяют контролировать воздушное пространство на разных высотах.