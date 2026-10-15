Рэпера Наваи задержали с наркотиками

Российского рэпера Наваи (Наваи Бакиров) задержали на границе Казахстана и Киргизии по делу о контрабанде наркотиков.

Машину музыканта остановили, осмотрели и обнаружили запрещенные вещества. В каком объеме, не уточняется.

Рэпер заключен под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента полиции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Концерт, который должен был состояться 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, отменен.

Как сообщает Mash, Наваи приобрел наркотик в Бишкеке. Он знал о запрете, но не думал, что машину будут обыскивать на границе.

Наваи Бакиров известен как участник дуэта HammAli & Navai. Россияне знают его по хитам "Пустите меня на танцпол", "Прятки" и "Девочка-война".