ВС России освободили Нефедовку и Черное

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

Села расположены в окружении, их взяли бойцы группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Район Черного и Нефедовки был местом, где у ВСУ были шансы на прорыв кольца окружения, но ВС России пресекли это, сообщает telegram-канал "Северный ветер".

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области.