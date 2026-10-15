Россия пока не намерена отказываться от поставок бензина из других стран. Об этом рассказал в четверг, 15 октября, заместитель председателя федерального правительства Александр Новак.

Как заявил вице-премьер, которого цитирует "Интерфакс", нашей стране сейчас необходимо как обеспечивать российских потребителей, так и наращивать запасы, которые сократились летом в связи с мерами по насыщению внутреннего рынка.

Александр Новак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, отметил, что текущий объем поставок зарубежного бензина в Россию остается стабильным и составляет примерно 10% от внутреннего потребления.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассказала, что возбуждено 58 дел о нарушении закона о защите конкуренции на топливном рынке. Наряду с этим было вынесено несколько десятков предупреждений. Антимонопольщики пресекают попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации и взвинтить цены на бензин.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам наша экономика потеряла 1% ВВП. Однако ущерб, причиненный Украине ударами возмездия, оказался еще существеннее: в этой стране "теперь нет сталелитейной отрасли".