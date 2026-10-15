Минздрав зарегистрировал препарат для лечения злокачественных опухолей

В России официально зарегистрирован препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей. Это лекарство производят в рамках международного сотрудничества с Центром молекулярной иммунологии.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения России, "Нимоланцим" предназначается для борьбы с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.

В сочетании со стандартной противоопухолевой терапией препарат продемонстрировал статистически значимое улучшение ряда показателей, сообщает РИА Новости.

Тем временем специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого. В будущем это может использоваться как дополнительный инструмент диагностики.

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Елякова ДВО РАН выделили из морского огурца два соединения, которые показали способность не просто остановить рост злокачественных опухолей одной из самых агрессивных форм рака молочной железы, но и предотвращать его распространение, не затрагивая здоровые клетки.

Директор Института экспериментальной медицины Олег Эргашев рассказал ТАСС, что новым этапом в комплексном лечении онкологических заболеваний может стать использование онколитических бактерий. Уже получено подтверждение способности таких микроорганизмов побеждать раковые клетки, не причиняя при этом вреда здоровым органам.