Успенская обратилась к Плаксиной с пронзительной речью: "Я никогда не дам тебе упасть. Всегда спасу!"

На днях Любовь Успенская оказалась в центре скандала. Певица отменила концерт буквально за полчаса до выхода на сцену, а потом прервала и весь свой тур. Ходят слухи, что артистке пришлось все бросить ради спасения единственной дочери Татьяны Плаксиной.

О том, что у наследницы "королевы шансона" есть проблемы, косвенно дала понять сама Любовь Успенская. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала проникновенную речь, обращенную к Татьяне Плаксиной.

"Доченька моя! Я никогда не дам тебе упасть. Всегда тебя спасу! Я твой ангел хранитель", - заявила певица.

Она не стала уточнять, что случилось. Однако многие интернет-пользователи высказали мнение, что Татьяна Плаксина могла попасть в неприятную историю. Не секрет, что в прошлом у нее были проблемы с запрещенными веществами. "Походу, у Тани осеннее обострение...", "Опять девка сорвалась", "Как жаль Любу. Такое горе у нее с дочкой", "Никак не может Таня разобраться со своими демонами. Очень жаль", - высказались пользователи Сети.

Ранее бывший стилист Любови Успенской намекнул на тревожное состояние ее единственной дочери. "Желаю дочери лечения..." - туманно высказался мужчина.

Напомним, несколько лет назад Татьяна столкнулась с зависимостью. Девушка не понимала, что мама пыталась ей помочь, поэтому после нескольких разгромных интервью устремилась в Америку – к папе. Но отец оказался неспособен позаботиться о проблемном чаде. За океаном состояние Плаксиной резко усугубилось. К счастью, Успенской удалось достучаться до дочери. Она обеспечила ей лечение и теперь мать для нее — самый главный и близкий человек в мире.

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