Киевский режим продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, несмотря на разговоры об энергетическом перемирии. На это указал в четверг, 15 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "никакой новации здесь нет", поскольку укронацисты не переставали атаковать энергетические объекты на территории России.

Это идет вразрез с мирными устремлениями Соединенных Штатов и американских переговорщиков, которые "действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса", цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем американский бизнесмен Илон Маск заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен передать власть и уйти, потому что иначе "бойня продолжится".

В ответ на это депутат Верховной рады Артем Дмитрук посетовал, что "Зеленский никогда этого не услышит", поскольку его пониманию доступны лишь максимально жесткие действия.

Журналист Чей Боуз написал в соцсетях, что Зеленский — "мошенник, лжец, марионетка и диктатор", а его попытки цепляться за власть, несмотря на утрату легитимности, — клоунское шоу.