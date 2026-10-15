Российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки — это будет иметь позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. С таким заявлением выступил в четверг, 15 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, "сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля", что благотворно повлияет на рыночную конъюнктуру, хотя "не сможет полностью их стабилизировать, здесь тоже нужно отдавать в этом отчет".

Критику дизельной сделки со стороны европейцев Песков объяснил тем, что Европа традиционно проявляет себя как "партия войны", сообщает РИА Новости.

Между тем заместитель главы российского правительства Александр Новак, подтвердил в контексте дизельной сделки с США, что "сейчас конкретно отрабатываем эти договоренности". Вице-премьер отметил, что если "будут новые договоренности — будем их отрабатывать".

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин заявил, что договоренность по топливу с США может стать перспективным прецедентом того, как могут быть отменены или приостановлены санкции. Омбудсмен отметил, что хотелось бы для дизельной сделки такой же концовки, как в частушке "Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле".