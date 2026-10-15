К больной раком Алене Савкиной не пускают детей

Алена Савкина призналась, что борется с раком. Болезнь уже дошла до четвертой стадии. Поддерживают звезду реалити самые близкие — мама, сестра и дети. Рапунцель младшая воспитывает двоих сыновей и дочку.

Уже полтора месяца Алена лежит в столичном онкоцентре. Звезде "Дома-2" запретили видеться с детьми, по словам Алены, это правила больницы. Но Рапунцель-младшая все же уговорила врачей нарушить запрет и дать ей возможность пообщаться с сыном. К маме в гости приехал Святослав.

Савкина сняла на видео, как сынок идет к ней по лестнице. Святославу разрешили ненадолго подняться в палату к маме.

"Приезжать нельзя детям. Но я очень прошу пустить, побыть немного рядом", — поделилась Рапунцель-младшая.

Днем ранее выпускница "Дома-2" опубликовала душераздирающее видео, сделанное в клинике. Алена показала, как ей сбривают волосы, ставят капельницы. "Этот путь невероятно тяжелый. Бывают дни, когда кажется, что сил больше нет и единственное, чего хочется, — просто спрятаться от всего", — поделилась Савкина.

Напомним, своего первенца Богдана Алена родила на "Доме-2", отец мальчика Илья Яббаров даже не вписан в свидетельство о рождении. Боде, как ласково зовет сына Савкина, уже семь лет. Второму сыну Рапунцель Святославу — четыре годика, он появился Яна свет в браке с Ильей Семиным, дочку Алису Алена родила полтора года назад.