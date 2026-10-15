"До слез": Волочкова рассказала, как знаменитый артист помог ей с дочерью

Анастасия Волочкова и Николай Басков дружат уже 28 лет. "Золотой голос России" всегда был очень щедр с балериной и даже помог ей с дочкой Ариадной.

"Мы ровесники. Родились в один год. Нас всегда объединяли похожие события в жизни. Во-первых, Большой театр и уход оттуда — и в Колином случае, и в моем. Это создание семьи и ее распад — как у меня, так и у Коли", - провела параллели Волочкова.

Отметим, что сегодня, 15 октября, у Николая Баскова день рождения. Ему исполнилось 50 лет. По такому случаю Анастасия Волочкова вспомнила, как 15 лет назад "натуральный блондин" свозил ее на Мальдивы. Перед тем, как балерине нужно было отправляться обратно в Россию, Николай сделал ей сюрприз.

"Когда он вернулся, то у него в руках были туфельки потрясающие — на высоких шпильках, как я люблю. И они все были в перышках. Как птица такая райская. Очень трогательный подарок. До слез", - до сих пор не может спокойно говорить об этом Анастасия.

Кроме того, именно Басков когда-то подарил ей белоснежный рояль, узнав, что Волочкова стала обладательницей собственного дома. Преподносил щедрые подарки он не только балерине, но и ее дочери Ариадне.

"Дело в том, что примерно шесть лет отец Ариши с ней почти не общался. Ну, может, раз в год. А Коля уделял ей времени больше, чем папа. Он подключался в разные моменты. Мог приехать на ее день рождения и провести время с Аришей и другими детьми. Я очень ценила эти поступки. Я понимала, что, может быть, ему это не очень интересно", - поведала балерина "КП".

Анастасия отметила, что Николай известен своим неподражаемым юмором и жизнелюбием. Однако она знает его не только как весельчака. "Он человек сентиментальный, у него светлая и ранимая душа", - заключила артистка.

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