Собянин: В Мосгордуму внесен проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы

В Мосгордуму внесен проект бюджета города на 2027–2029 годы, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

В основе документа - стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040-го, отметил мэр.

По словам главы города, в ближайшие три года доходы бюджета планируется увеличить по всем основным источникам. Средства пойдут на реализацию 13 государственных программ, при этом все действующие основные приоритеты (в том числе обеспечение социальной защиты, повышение качества и доступности услуг, развитие инфраструктуры) будут сохранены.

Подробности - в материале на mos.ru.