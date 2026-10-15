Собянин открыл крупнейший картинг-центр Москвы с производством картов

Здесь будут не только учить управлять гоночными картами. В индустриальном парке "Руднево" разместился центр их конструирования и производства. Практически 90 процентов комплектующих делают в России.

Алексей Ермилин, руководитель компании-разработчика и производителя картов: "Производить бензиновый двигатель уже нет смысла. Ничего нового разработать нельзя. И этому двигателю порядка 100 лет, даже больше. И мы вряд ли сможем разработать что-то новое, а самое главное - более дешевое. Поэтому в этом смысле нам двигаться не нужно. Вот мы развиваем направление электрокартов. И там уже и контроллер российский, и батареи практически полностью российские".

Производственный корпус - это 450 тысяч квадратных метров, на которых размещен полный цикл от проектирования и разработки новых моделей до серийной сборки и испытаний. Ступицы, звезды, шестерни - все делают здесь.

Петр Кравков, оператор наладчик обрабатывающего фрезерного центра: "На самом производстве происходит и доработка деталей. И изготовление их. То есть нужно там что-то срочно сделать, это не нужно куда-то ехать заказывать или где-то там искать, где это можно взять. Мы здесь разработали модель, ее здесь отмоделировали и на станке запустили и вот уже картинг собранный".

Программное обеспечение для дистанционного управления картами тоже российское. Оно необходимо для того, чтобы экстренно остановить машину или отрегулировать мощность, ведь за рулем в школе - дети. Программа также контролирует состояние техники и анализирует ее работу. Эти данные помогают совершенствовать модели.

В зале автомобильных симуляторов 6 профессиональных тренажеров. Здесь дети могут обучаться навыкам вождения с помощью VR шлемов.

Сергей Собянин, мэр Москвы: "Промцентр в Руднево активно продолжает развиваться, здесь строятся новые большие корпуса, уже работают 39 высокотехнологичных предприятий, до конца года еще будет открыто около пяти крупных предприятий. Сегодня открываем один из крупнейших в стране картинг-центров, это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картингов. Надеюсь, что объем производств, которое сегодня осуществляется десятками, будет исчисляться сотнями и уровень локализации значительно повыситься".

Картодром в Руднево стал одним из крупнейших в России. Протяженность его трас превышает километр 200 метров. Площадка позволяет проводить профессиональные гоночные соревнования. Также в картинг-центре будет работать прокат для всех любителей автоспорта.