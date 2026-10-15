Нет теста — нет заказов: курьеры в Москве начали сдавать экзамены на знание ПДД

Сегодня вступило в силу новое требование к работе курьеров. Теперь они смогут выполнять заказы только после прохождения специального теста.

Тест оценивает знание правил дорожного движения и важных стандартов работы. Экзамен нужно сдать в специальном приложении. Здесь же можно заранее ознакомиться с теорией.

Проходными считаются 8 из 10 баллов. У работников было две недели, чтобы пройти тест добровольно. С 15 октября они уже не могут выйти на смену, если в системе нет результатов экзамена.

Прохождение тестирования - только один из пазлов мозаики безопасности. Подключение к системе КИС "АРТ", технические характеристики мопедов, наличие номеров и модулей, которые отслеживают местонахождение курьера и его скорость - всё это проверяют сотрудники ГИБДД и МАДИ на специальных пикетах.

Число нарушителей постепенно сокращается. Специалисты уверены - обязательное тестирование позволит ещё больше снизить риски ДТП и сделать сервисы доставки максимально безопасными.