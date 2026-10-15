Ракова: В Москве почти 80% случаев рака молочной железы выявляют на ранних стадиях

В Москве доля случаев рака молочной железы, выявленного на ранних стадиях, достигла почти 80 процентов. Об этом сегодня, во Всемирный день борьбы с этим заболеванием, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В центрах женского здоровья по месту прикрепления женщинам с 40 лет проводят профилактическую маммографию один раз в два года, а по рекомендации врача и чаще. Москвичкам от 18 до 39 лет при наличии жалоб назначают УЗИ молочных желёз. Маммография позволяет обнаружить подозрительные изменения ещё до появления заметных симптомов.

Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития: "Если, увы, появляется заболевание, то в Москве есть все необходимое для того, чтобы вовремя и быстро обеспечить лечение. У нас работают пять многопрофильных онкологических стационаров. Совсем недавно мы завершили реформу всей службы и открыли новую онкологическую 62-ю больницу в Сколково".

