Участники саммита Евросоюза в Брюсселе отложили обсуждение Украины на второй день встречи — такое произошло впервые за всё время украинского кризиса.

Как пояснила в четверг, 15 октября, руководитель евродипломатии Кая Каллас, в первый день саммита на повестку вынесены вопросы преодоления энергетического кризиса и согласования семилетнего бюджетного плана ЕС.

Полностью игнорировать Украину, как пообещала Каллас, интеграционное объединение не станет — поддержку киевского режима планируют обсуждать во второй день саммита.

При этом глава дипслужбы ЕС подтвердила, что в рамках антироссийской политики члены Евросоюза не отметают идею экспроприации замороженных активов России — она по-прежнему "жива в Евросоюзе". По утверждению Каллас, европейцы договорились не разблокировать эти средства, "пока Россия не выплатит репарации".

Однако постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что даже Каллас осознает неэффективность антироссийских санкций, как и прямой экономический ущерб от них для Европы. Тем не менее, от логики "давления до победного конца" в Брюсселе не готовы отказаться, цитирует российского дипломата ТАСС.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин отметил, что "в Европе логика умерла". Об этом говорит тот факт, что "европейцы, безусловно, поддерживают Украину в террористической деятельности против самих европейцев".