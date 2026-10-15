От небольшой лечебницы — до супер-больницы: Клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Главное, чтобы дети были здоровы - девиз клиники доктора Рошаля. История НИИ детской травматологии началась с церкви. Именно в ней 130 лет назад сёстры милосердия основали больницу. Две палаты на 6 коек. Потом появился отдельный корпус, еще позднее - детское отделение, а в 1934 году больница получила статус детской. В 80-е клинику возглавил профессор Леонид Рошаль, который основал на базе лечебницы институт.

Александр Брянцев, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля: "Ключевые направления - это травматология скелетная травма, нейрохирургия и нейротравма. Это вся неотложная детская хирургия, это сочетанная травма".

Сложнейшие операции здесь проводят доктора отделения нейрохирургии. Никита попал в ДТП на питбайке. Пострадали глазные яблоки, были переломаны лобные кости. В Москву пациента привезли из Белгорода на долечивание.

Жанна Семёнова, руководитель отдела нейрохирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля: "У него была такая своеобразная ступенька - запавший мозг, пустое пространство. Ему предстояла вторая большая операция - это восстановление свода черепа. То есть вы можете представить, какой фрагмент черепа у него отсутствовал".

Сейчас, после вживления титановой пластины, Никита может говорить, двигать руками и ногами.

Арсений врезался в дерево на мотоцикле. Результат - переломы позвоночника, ключицы, ноги и травма головы. В Клинику Рошаля его привезли из Старого Оскола.

Арсений Алексенко, пациент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля: "Тут настолько хорошие врачи, что они вселили бодрый дух, не страшно было".

Правильное общение с детьми и их родителями - главная особенность работы в клинике. Не только врачебная помощь, но и шутки, позитивный настрой, уверенность в том, что всё будет хорошо.

Ольга Алексенко мама пациента: "Я очень благодарна врачам этой клиники: врачам, медсестрам, всему медперсоналу. Сюда он приехал, у него было такое выражение: ну все мам, я инвалид. Сейчас вы видели сами, что он улыбается, он замечательно себя чувствует".

Клиника Рошаля славится ранней реабилитацией тяжелых пациентов. Это особенно важно для сохранения функций мозга и опорно-двигательной системы. В отделение сочетанной травмы попадают дети, получившие повреждения сразу нескольких органов и систем.

При тяжелых сочетанных травмах счет идет на минуты. Вертолет позволяет доставить ребенка быстрее, чем реанимобиль по пробкам. Да к тому же сюда привозят пациентов со всей страны.

Но и сами врачи выезжают к пациентам. Первые в мире мобильные бригады детских хирургов появились именно здесь. На этих кадрах (см. видео) работа медиков в Мьянме после страшного землетрясения. Работа бригад как продолжение главной миссии клиники - спасать детей с тяжёлыми травмами в экстренных ситуациях.