Глава Кузбасса предложил прятать ЦОДы в отработанных угольных карьерах

Размещение центров обработки данных (ЦОД) в отработанных угольных карьерах повысило бы степень защищенности этих объектов. Такое мнение высказал в четверг, 15 октября, губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Как отметил политик, "дата-центры могут размещаться в отработанных разрезах, в карьерах наших угольных предприятий". Это ямы 300-метровой глубины, в которых может поместиться многоквартирный дом, только "12-16 этажей не вверх, а вниз".

Середюк подчеркнул, что капитальные затраты на создание таких дата-центров будут минимальны — в частности, вода в карьерах и подземные реки поможет сократить расходы на системы охлаждения. При этом важный плюс плюс — это "высокая степень защищенности объекта от внешних воздействий".

Деньги, сэкономленные на рекультивации территории, можно направить "на создание новой экономики", цитирует кемеровского губернатора "Интерфакс".

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев подчеркивал, что продолжение функционирования дата-центров и сохранение работоспособности "при том объеме атаки" подтверждает, что "коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению" данных.

В Кремле, говоря про последствия атак украинских БПЛА на дата-центры "Яндекса", отметили, что "компания сильная, мощная" и экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий вражеских атак.