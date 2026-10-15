В Театре Сатиры представили спектакль "Давай займёмся любовью - Бунгало 21"

Премьера в Театре Сатиры! Режиссёр Владимир Герасимов представил спектакль "Давай займёмся любовью - Бунгало 21" по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Постановка знакомит зрителей с многогранной жизнью великой актрисы Мэрлин Монро. На сцене показывают не только яркие события из её биографии, но и то, что оставалось за кадром. Противоречивый внутренний мир актрисы, переживания, страхи и минуты одиночества.

Евгений Герасимов: "Спектакль, с моей точки зрения, как и пьеса, в целом захватывает и не отпускает тебя, потому что это и драма, это и любовь, и трагедия, которая касается каждой из героинь и каждого из героев".