Меган Маркл впервые вышла в свет в Великобритании и произвела фурор: это тревожный звоночек для Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые после возвращения в Великобританию официально вышла в свет. Герцогиня Сассекская появилась в Ноттингеме, где вместе с принцем Гарри приняла участие в ряде мероприятий.

Меган предстала перед публикой в шерстяном платье и пальто бордового цвета. Наряд Маркл выдержан в стиле времен, когда они с Гарри были среди работающих членов королевской семьи. Жена принца общалась с британцами, собравшимися на улице в надежде увидеть Сассекских. С лица Меган не сходила улыбка.

Гарри и его избранница, увидев, что их встречают около 200 человек, 20 минут общались и фотографировались с собравшимися. Толпа же приветствовала супругов радостными возгласами, когда они вышли из тёмного Range Rover. Одна из женщин выкрикнула: "Мы любим вас, герцогиня Меган, мы вас любим!"

Во время общения с поклонницей Марк высказалась о своём возвращении в Великобританию. "Как хорошо снова быть здесь", — произнесла герцогиня.

Такая реакция народа должна стать тревожным звоночком для принца и принцессы Уэльских, уверены эксперты. Хоть британцы и обожают Кейт и Уильяма, но Меган и Гарри могут легко настроить толпу против Уэльских.