На Украине заявили о восстановлении "военного пакета" Starlink

Работа спутниковой системы Starlink Starshield на Украине восстановлена после небольшого перерыва в полном объеме. С таким утверждением выступили в четверг, 15 октября, источники в украинском Министерстве обороны.

По словам собеседников "РБК-Украина", "военный пакет" американской спутниковой системы Starlink вновь доступен в полной мере украинским военнослужащим.

При этом Минобороны Украины пытается выяснить, чем были вызваны ограничения в работе системы в предшествующие дни. Официально Соединенные Штаты не подтверждали намеренное отключение украинской армии от Starlink.

Представители киевского режима ранее утверждали, что компания SpaceX лимитировала скорость работы терминалов Starlink на Украине, установив ограничение в 100 миль в час. При превышении лимита скорости терминалы теряют связь. Украинские чиновники и военные жаловались на срыв ряда операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за постоянного обрыва связи.

При этом американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит владеющая Starlink компания SpaceX, дистанцировался от ситуации. Предприниматель заверил, что указанная система не применяется для ведения наступательных боевых действий — ее используют только для оборонительных и гражданских целей.