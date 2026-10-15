Не только замена резины: москвичам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Столичным водителям перед заморозками необходимо переобуть свои машины в зимнюю резину и залить незамерзайку. О подготовке машины к зиме напомнил в четверг, 15 октября, автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Как рассказал специалист в интервью АГН "Москва", если "железный конь" исправен и ухожен, при наступлении холодов специально ничего делать не нужно. Главное — сменить покрышки и залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость.

Остальные аспекты подготовки автомобиля к зиме носят факультативный характер. В частности, можно заменить дворники: зимой нагрузка на них возрастает, поэтому этот элемент рекомендуется менять два раза.

Моржаретто посоветовал также проверить состояние аккумулятора: если ему больше четырех лет, перед зимой его лучше заменить на новый.

Наконец, можно залить в замки специальную жидкость, чтобы предотвратить их промерзание, а также обработать специальной смазкой уплотнители. Кроме того, желательно заняться сколами на кузове, которые под воздействием снега и зимне "химии" могут "расцвести".

Ранее технический эксперт Олег Марков подчеркивал, что автомобилистам нужно учитывать перепады температуры. Если по утрам и в ночные часы столбик термометра опускается до околонулевых значений, причем именно в это время предстоит поездка на личном транспорте, лучше не ждать рекомендованной среднесуточной температуры, а переобуть автомобиль безотлагательно.

Между тем снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, при этом высота снежного покрова в северных районах Якутии уже достигает 22 сантиметров. Однако, подчеркивали метеорологи, говорить об окончательном установлении зимней погоды пока преждевременно.